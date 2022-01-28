ستثير فضولك.. خريطة ضوئية بالسماء

2022/01/28 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن حلمت بمشاهدة مدينة دبي من الفضاء، ولكن دون أن تتحرك من مكانك..الأمر بسيط للغاية، فكل ما عليه فعله هو التوجه إلى مركز دبي المالي العالمي.

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