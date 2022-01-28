2022/01/28 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، أن الضوضاء والتلوث يخنق نصف مليون عراقي في اكبر مدن المحافظة.

‏وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الحالة الاستثنائية التي مرت بها بعقوبة بعد 2006 وسقوط اغلب مناطقها بقبضة القاعدة انذاك خلقت متغيرات كثيرة منها انتقال مئات الورش والمحال للمهن الصناعية الى قلب الاحياء والازقة لتفادي الاغتيالات وعمليات الاستهداف المباشرة".

‏وأضاف الحيالي، أنه "رغم الاستقرار الأمني الا ان الورش والمحال والمجمعات التي يزيد عددها عن الفين محل بقيت في قلب احياء بعقوبة مسببة ضوضاء وتلوث بيئي يخنق نصف مليون نسمة".

‏وأكد أن "ذلك بالرغم من محاولات نقل الورش الى اطراف المدينة في ظل وجود حي صناعي كبير الا ان ضغوط ومصالح دفعت الى افشال هذه الخطوة".

‏فيما قال المختص بالبيئة، صالح حسن، إن "بعقوبة تعيش تلوث حقيقي كبير في ظل وجود الاف المحال للمهن الصناعية في الاحياء والازقة وترمي كميات كبيرة من الزيوت في المجاري والانهر والجداول بالاضافة الى حجم الضوضاء".

وبين أنه "ليس ضد مصادر رزق اصحاب المهن الصناعية لكن في كل العالم لايمكن وضع الورش داخل الاحياء"، مؤكدا أن "مصالح سياسية وحزبية ونفوذ البعض هي من تقف وراء 3 محاولات فاشلة لنقلها بعد 2010 وحتى الان خاصة وان تلك الورش تقدم ملايين الدنانير في شكل ايجارات لمباني وكراجات ومحال بعضها يعود لمتنفذين".

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