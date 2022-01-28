بغداد اليوم تنشر صوراً لقصف مطار بغداد ب 6 صواريخ

2022/01/28 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقصف مطار بغداد الدولي ب 6 صواريخ.

وقال المصدر في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إنه "تم استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ"

وأضاف ان "الاستهداف أسفر عن اضرار مادية"، مبيناً ان "القوات الأمنية تمكنت من العثور على منصة الصواريخ".

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