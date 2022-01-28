2022/01/28 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر صوراً لقصف مطار بغداد ب 6 صواريخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقصف مطار بغداد الدولي ب 6 صواريخ.
وقال المصدر في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إنه "تم استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ"
وأضاف ان "الاستهداف أسفر عن اضرار مادية"، مبيناً ان "القوات الأمنية تمكنت من العثور على منصة الصواريخ".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر صوراً لقصف مطار بغداد ب 6 صواريخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر صوراً لقصف مطار بغداد ب 6 صواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).