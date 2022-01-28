التحالف الدولي يعلق على قصف مطار بغداد

2022/01/28 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق التحالف الدولي، اليوم الجمعة، على القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد.

وذكر التحالف، في تغريدة عبر "تويتر": "سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح اليوم، في تمام الساعة(4:30) صباحًا".

وأضاف أن "المليشيات الخارجة عن القانون للمرة الثانيه في هذا الشهر تهدد وتقصف مطار بغداد الدولي"، مؤكدا أن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج و / أو مناطق قريبة من الجانب المدني".

وأشار إلى "تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار، واستطاع ان يوقف عدد من الصواريخ".

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