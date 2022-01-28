6 صواريخ تستهدف مطار بغداد الدولي

2022/01/28 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالساعة 430 بتاريخ 2022/1/28 قامت جهة مجهولة بإطلاق ٣ صواريخ من عجلة نوع بيكب من محافظة بغداد قضاء ابو غريب باتجاه مطار بغداد الدولي و ٣ صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد القوة الماسكة

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