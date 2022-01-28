طائرة رئاسة الجمهورية.. وتنقلت ملكيتها بين اليابان وايران والعراق: تعرف على تاريخ الطائرة التي اصيبت بصاروخ كاتيوشا بمطار بغداد

2022/01/28 | 11:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تعرضت طائرة عراقية جاثمة على المدرج في مطار بغداد، إلى اصابة مباشرة بصاروخ كاتيوشا بعد استهداف مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا فجر اليوم.

واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، إصابة طائرة ايرباص أيه 300، اصابة مباشرة بصاروخ اخترق بدن الطائرة.

الا ان الطائرة يبدو انها متروكة وغير مستخدمة، وبالعودة لتاريخ هذه الطائرة فأن لها تاريخ طويل يبدأ منذ العام 1983.

وبحسب إحدى منتديات الطيران العراقي التي تابعتها “يس عراق”، فأن الطائرة هي تابعة لرئاسة الجمهورية العراقية ودخلت الخدمة اولا مع شركة مصر للطيران بتاريخ 4-11-1983 وكانت تحمل تسجيل SU-GAA.

ثم بيعت الطائرة الى طيران النظام الياباني ودخلت الخدمة بتاريخ 4-9-1990 وكانت تحمل تسجيل JA8369.

بعد ذلك تم نقل الطائرة الى الخطوط الجوية اليابانية في عام 2004 وتحمل نفس التسجيل JA8369.

ثم بيعت الطائرة الى شركة طيران ماهان الايرانية و دخلت الخدمة 2006-08-01 وكانت تحمل تسجيل EK-30039.

بعد ذلك تم اهدائها من شركة ماهان الى الحكومة العراقية ودخلت الخدمة بتاريخ 27-10-2007 و تحمل تسجيل الان YI-APX وكانت تطير بطاقم ايراني لفترة طويلة وبعد فترة تم ارسال عدد من الطيارين العراقيين الى ايران لغرض التدريب.

الطائرة حاليا في مطار بغداد متروكة ولاتستعمل بسبب كثرة العطلات و الكلفة العالية لغرض الصيانة، اما الطائرة الرئاسية حاليا من نوع B737-800NG حديثة و تم استلامها من شركة بوينك قبل مدة قصيرة.

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