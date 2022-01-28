القبض على تاجر مخدرات شمال غربي بغداد

2022/01/28 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة بغداد.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن مفارزها ضمن قواطع مسؤولية الفوج الأول في منطقة (الشعلة) شمال غرب بغداد تمكنت من القبض على تاجر للمواد المخدرة.وأضافت أنه “وجد بحوزته كمية […]

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