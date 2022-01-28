الساعدي يحذر من مخطط خارجي لاستغلال الازمة السياسية واشعال فتيل الفتنة

2022/01/28 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر المحلل السياس محمد كريم الساعدي، من مخطط خارجي يهدف الى استغلال الازمة السياسية داخل البيتين الشيعي والكردي لاشعال فتيل الفتنة بين الفرقاء، لافتا الى ان الاستمرار بالازمة السياسية ستكون له تبعات كارثية على الوضع العام للبلد.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “بعض الدول التي تقود مشروعا تطبيعيا في المنطقة، عملت على […]

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