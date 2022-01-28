"الأدوية الأوروبية" تجيز استخدام أول عقار مضاد لكورونا عبر الفم

2022/01/28 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة

للاتحاد، الخميس، استخدام أول عقار

مضاد لفيروس كورونا يمكن تناوله عن طريق

الفم، داخل دول الاتحاد الـ27.

وقالت الوكالة في بيان، إنها أعطت الضوء

الأخضر لاستخدام عقا

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