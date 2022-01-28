2022/01/28 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا، الخميس، أكثر من 200 ألف

إصابة يومية بفيروس كورونا، في أول

حصيلة قياسية من نوعها منذ بداية تفشي

جائحة كورونا.

وقال معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة

الأمراض المعدية، في بيان، إنه "تم رصد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. ألمانيا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة يومية بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. ألمانيا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة يومية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).