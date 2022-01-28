بالصور:هجوم صاروخي على مطار بغداد يصيب طائرة مدنية

2022/01/28 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية عراقية بأن ما لا يقل

عن 6 صواريخ سقطت فجر اليوم الجمعة على

مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد،

وأسفرت عن أضرار في هيكل إحدى الطائرات

المدنية الرابضة في المطار.

وأضاف المصدر أن جمي

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