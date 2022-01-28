الخطوط الجوية: رحلات المسافرين المباشرة مستمرة

2022/01/28 | 11:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، أن رحلات المسافرين المباشرة مستمرة ،فيما أشارت إلى تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة جرّاء استهداف مطار بغداد.وذكر بيان لإعلام وزارة النقل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تؤكد أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار"، مشيراً الى أن"رحلات المسافرين المباشرة مستمرة".

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