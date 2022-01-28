بيان من الخطوط الجوية بشأن استهداف مطار بغداد: لكن رحلاتنا مستمرة

2022/01/28 | 11:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، استمرار الرحلات المباشرة من والى مطار بغداد الدولي، بعد تعرضه للقصف فجراً.

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وذكرت الشركة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الثاني 2022)، أن "القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".

واضاف "نود أن نطمئن المسافرين الكرام أن رحلاتنا المباشرة مستمرة".

وأكد التحالف الدولي، اليوم الجمعة، أن استهداف مطار بغداد، هو الثاني خلال هذا الشهر.





وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 كانون الثاني 2022): "سقط ما لا يقل عن ستة صواريخ في مطار بغداد المدني صباح اليوم في تمام الساعة(4:30) صباحًا".

وأضاف، أن "المليشيات الخارجة عن القانون للمرة الثانيه في هذا الشهر تهدد وتقصف مطار بغداد الدولي، الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج (و) / أو مناطق قريبة من الجانب المدني".

وتابع، "تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عدداً من الصواريخ".

وتعرض مطار بغداد، إلى هجوم صاروخي كبير، مما تسبب بأضرار بإحدى الطائرات الرابضة على المدرج.

وأظهرت صور تابعها "ناس" (28 كانون الثاني 2022)، تعرض الطائرة جرّاء قصف الصواريخ.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الجناح المدني لمطار بغداد تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من هذا الجناح.

ولفت المصادر إلى أن "الهجوم على مطار بغداد تم باستخدام 6 صواريخ مع تعطل 4 صواريخ أخرى".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية، حيال ذلك.

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