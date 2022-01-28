الخطوط الجوية تصدر تنويها بشأن قصف مطار بغداد

2022/01/28 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، على الاستهداف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".

وطمأنت "المسافرين أن رحلاتنا المباشرة مستمرة".

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