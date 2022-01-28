2022/01/28 | 11:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، ان القصف الذي استهدف مطار بغداد الدولي لم يؤثر على جدول الرحلات الجوية أو المطار.وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه “ايرث نيوز”، انها “تؤكد أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة، أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة […]

ظهرت المقالة بعد قصف مطار بغداد..



الخطوط الجوية تؤكد استمرار الرحلات أولاً على ايرث نيوز.

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