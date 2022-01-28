2022/01/28 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الكاظمية من إلقاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٧٠٠٠ ) دولار أمريكي من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.وجرت عملية القبض بعد أن توفرت معلومات عن وجود حادث سرقة ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد …

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على عصابة قامت بسرقة ٧٠٠٠ دولار أميركي من داخل دار أولاً على النور نيوز.

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