استهدفت مطار بغداد بـ ٦ صواريخ وتضرر طائرة مدنية

2022/01/28 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأستهدفت 6 صواريخ على الاقل، فجر اليوم الجمعة، الجناح العسكري الامريكي في قاعدة فكتوريا بالقرب من مطار بغداد.واظهرت صور مسربة اضرار مادية بإحدى الطائرات المدنية المتركة هناك وارصفة المطار.كا اظهرت صور ضبط منضومة اطلاق صواريخ محلية الصنع يعتقد انه تم تنفيذ الهجوم بها.

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