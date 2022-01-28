إنطلاق عملية نوعية من ثلاثة محاور في الانبار - عاجل

2022/01/28 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الشروع بعملية نوعية من ثلاثة محاور في جزيرة الثرثار بمحافظة الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء السابع شرعت بعملية نوعية من ثلاثة محاور لتفتيش مناطق جزيرة الثرثار والبحث عن مطلوبين في بعض القرى".

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