القضاء الأمريكي يلغي مزادا كبيرا لإدارة بايدن في مجال الطاقة

2022/01/28 | 11:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألغى قاض أمريكي أمس الخميس مزادا كبيرا لإدارة الرئيس جو بايدن كان سيفتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى تداعيات ذلك على المناخ.وقال القاضي الفدرالي رودولف كونتريراس في قراره إن العقود غير صالحة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل […]

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