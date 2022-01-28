2022/01/28 | 11:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5DR4TvlGcD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: علي الحريشاوي يقود ٣ مجاميع لاطلاق الصواريخ والاغتيالات وتجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: علي الحريشاوي يقود ٣ مجاميع لاطلاق الصواريخ والاغتيالات وتجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).