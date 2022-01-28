استهداف منزل ضابط في حرس الحدود يتسبب بإصابة زوجته وابنته جنوبي بغداد

2022/01/28 | 11:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، اليوم الجمعة، بإصابة زوجة وابنة ضابط في حرس الحدود، بهجوم استهدف منزله جنوبي العاصمة.وقال المصدر لـ”ايرث نيوز”، ان “مسلحين مجهلين استهدفوا منزل ضابط برتبة عقيد في قيادة حرس الحدود في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، بالقنابل اليدوية، ما أسفر عن إصابة زوجته وابنته”.واضاف ان “قوة امنية […]

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