السعودية تنفي مقتل مواطنها

2022/01/28 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السعودية، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن مقتل مواطن سعودي دهسا من قبل فيل في إحدى المحميات في أوغندا.

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