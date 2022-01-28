سطوا على منزل في الكاظمية.. القبض على 4 لصوص ببغداد

2022/01/28 | 11:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من اربعة اشخاص في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه مفارزها تمكنت في مكتب اجرام الكاظمية من إلقاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٧٠٠٠ ) دولار أمريكي من […]

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القبض على 4 لصوص ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

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