انطلاق بطولة العراق “كروس فيت” لبناء الأجسام

2022/01/28 | 11:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، انطلاق بطولة العراق للكروس فيت.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “بطولة العراق للكروس فيت، تأتي ضمن نشاطات الاتحاد العراقي لكمال الأجسام للعام 2022″، مشيراً الى أن” المنافسات تقام في قاعة ولف جيم في بغداد نظراً لتوفر الأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاح البطولة” .[…]

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