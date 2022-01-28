المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

2022/01/28 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز المنتخب الإيراني بطاقة التأهل إلى

نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، للمرة

السادسة في تاريخه، بعد فوزه على العراق

1-0، في الجولة السابعة من التصفيات

الآسيوية الحاسمة.





وفي ما يأتي المنتخبات المتأه

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