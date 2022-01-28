رئيس ديوان الوقف الشيعي يتحدث عن مشاريع العتبة الحسينية

2022/01/28 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور

حيدر الشمري، إن ما تقدمه العتبة

الحسينية المقدسة من خدمة للمجتمع

الهدف منه النهوض بالمستوى الثقافي

والأخلاقي والديني والشرعي.

وأوضح رئيس الديوان في تصريح لوكالة نو

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