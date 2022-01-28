تسوية داخلية تفضي إلى عودة آلا طالباني لحضن الاتحاد الوطني

2022/01/28 | 12:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ظهرت النائبة والقيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، ضمن الوفد الذي زار رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، يوم أمس بقيادة بافل بعد مضي ثلاثة أشهر على قرار استبعادها من الاتحاد.

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مصادر قيادية داخل الاتحاد الوطني أوضحت في تصريحات لوسائل إعلام كردية تابعها "ناس" (28 كانون الثاني 2022) أن "إعادة القيادية آلا طالباني لصفوف الاتحاد تمت وفق تفاهم بين بافل طالباني رئيس الاتحاد، ورئيس الجمهورية برهم صالح، من أجل مشاركتها في حملة الحزب للفوز بالسباق الرئاسي في بغداد".

المصادر أضافت أن "آلا طالباني حصلت على ضمانات لتنسم دور وازن في الاتحاد بعد عودتها للنشاط داخل الحزب، لكن طبيعة هذا الدور والمنصب غير واضحة حتى الآن".

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