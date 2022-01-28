تفاؤل سياسي بتجاوز الازمة والذهاب نحو تشكيل حكومة تضمن حقوق الجميع

2022/01/28 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعربت اطراف سياسية داخل الاطار التنسيقي عن تفاؤلها من التحركات التي تجريها بعض الشخصيات من اجل إيجاد انفراجة للازمة السياسية الراهنة والذهاب نحو تشكيل حكومة وطنية تضمن حقوق الجميع من دون تهميش أي طرف.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، لـ /ألمعلومة/، ان “هناك تفاؤل إزاء المباحثات مابين الاطار التنسيقي […]

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