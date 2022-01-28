"إنه ملك للجميع"..الحكومة الأسترالية "تُحرر" علم السكان الأصليين بعد 50 عامًا

2022/01/28 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت الحكومة الأسترالية صفقة للحصول على حقوق الطبع والنشر لعلم السكان الأصليين، ما يجعله متاحًا لأول مرة للاستخدام العام بدون مقابل، ما يُنهي معركة طويلة الأمد حول التصميم.

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