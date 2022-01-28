الكشف عن ملابسات جريمة مقتل شاب والقبض على الجناة شمالي بابل

2022/01/28 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن ملابسات جريمة مقتل شاب والقبض على الجناة شمالي المحافظة.

وقالت قيادة شرطة محافظة بابل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فريق تحقيق شُكِّل من شعبة مكافحة إجرام ناحية السدة استطاع من خلال المتابعة الحثيثة وجمع للمعلومات , من كشف ملابسات جريمة القتل والتوصل الى إثنين من المتهمين بإرتكابها ضمن قاطع المسؤولية شمالي المحافظة".

واضافت "دونت أقوال المتهمين بالإعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً ، و تم كشف الدلاله من قبل السيد القاضي المختص وتوقيفهما وفق المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات".

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