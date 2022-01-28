رحلات الخطوط العراقية ليوم غد

2022/01/28 | 12:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الرحلات بلغ 44 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

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