كشف ملابسات جريمة مقتل شاب شمالي بابل

2022/01/28 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة قتل بحق شاب شمالي المحافظة.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، ان “فريق تحقيق شُكِّل من شعبة مكافحة إجرام ناحية السدة بإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة بابل اللواء خالد الشمري، تمكن من خلال المتابعة الحثيثة وجمع […]

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