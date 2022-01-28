مسجدي: الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية السعودية ستعقد قريبا في بغداد

2022/01/28 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد السفير الايراني في العراق، ايرج مسجدي، اليوم الجمعة، ان الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية السعودية ستعقد قريبا في بغداد.وقال مسجدي في تصريح صحفي، تابعته ايرث نيوز، إنه “الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية السعودية ستعقد قريبا في بغداد”.وأضاف ان “الرياض درست مقترحاتنا ويمكن التوصل لتفاهمات جيدة في الجولة المقبلة”.ع.ع

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