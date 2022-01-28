تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد - عاجل

2022/01/28 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من قضاء ابو غريب باتجاه مطار بغداد الدولي، و ثلاثة صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "جهة مجهولة قامت بإطلاق 3 صواريخ من عجلة نوع بيكب من محافظة بغداد قضاء ابو غريب ضمن الاحداثية 38S MB 22570 83790 باتجاه مطار بغداد الدولي و 3 صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد القوة الماسكة فق 6 لمش 24 ف 1 جيش عراقي".

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