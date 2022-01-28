كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على الجناة شمالي بابل

2022/01/28 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، ملابسات جريمة قتل شاب، فيما اشارت الى ألقاء القبض على الجناة شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "إستطاع فريق تحقيق شُكِّل من شعبة مكافحة إجرام ناحية السدة وبإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري، من خلال المتابعة الحثيثة وجمع للمعلومات، كشف ملابسات جريمة القتل والتوصل الى إثنين من المتهمين بإرتكابها ضمن قاطع المسؤولية شمالي المحافظة".

واشار الى ان "أقوال المتهمين دونت بالإعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً، و تم كشف الدلاله من قبل القاضي المختص وتوقيفهما وفق المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات ".

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