أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 30 - سلام إبراهيم

2022/01/28 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم يومياتمنــاشدةفقـد الشاب أسامة مثنى عباس التميمي قبل خمسة أيام الشاب كان متظاهرا ولم يفارق ساحات الأعتصام منذ 1/10 وحتى موعـد فقدانه "الشاب ينتمـي لعائلة فقيره ماديا ..مناشدة الى القوات الأمنية الى حشدنا المغوار عاما ان والدة الشاب حاليا رقيدة الفراش ووالده مريض بمرض القلب المزمن أبحثوا عنه وأنتـم اهلا الشاعرة نور درويش10-1-2020فيديوشجن الثوار أعذب ......





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