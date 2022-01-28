اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 17 - عباس علي العلي

2022/01/28 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي اللغة الدين العرق...من الكثير المتداول في كتابات المؤرخين والآثاريين والمهتمين بالدراسات السومرية والبابلية والأشورية العراقية القديمة الكلام المرسل الذي يعتبره البعض من البديهيات التي لا تناقش، منها الفكرة الراسخة من أن السومريين ليسوا من سكان العراق وأنهم أقوام أنحدروا أما من مناطق وسط أسيا أرمينيا تحديدا، أو أنهم نزحوا من أفريقيا ليبدأ هذا الشعب بحياة وحضارة لم ينجحوا في بنائها في موطنهم ال ......





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