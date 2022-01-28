نظام التفاهة – الفصل الأول :-المعرفة- والخبرة - الحلقة الثالثة - سعيد مضيه

2022/01/28 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه خصاء التعليم الجامعيفي أقطار العروبة تطلق الأنظمة الأبوية أيدي الأجهزة الأمنية تلاحق وتترصد وترهب؛ تفرز الأجهزة دائرة في كل بلد خاصة بالجامعات تتدخل في تعيين الإدارات الجامعية، تراقب الأساتذة في محاضراتهم والطلبة في أنشطتهم وتنظيماتهم، تستدعي وتهدد وقد توصي بفصل الأستاذ الأمين لقناعاته العلمية.



وبهذه الممارسات زرع إرهاب المخابرات لدى كل موظف او طالب بالجامعة آلية مراقبة ذاتية ، تغدو غير مدركة ......





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