"سياسة سرية".. الداخلية البريطانية تعترف بمصادرة هواتف مهاجرين

2022/01/28 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت وزارة الداخلية بقيامها بـ"ممارسة سياسة سرية وغير قانونية"، عبر مصادرة الهواتف المحمولة من جميع المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنكليزية، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

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