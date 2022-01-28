  الاستيلاء على صواريخ متنوعة بعملية اقتحام وكر لداعش غربي الانبار

2022/01/28 | 12:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الجمعة، بان القوات الامنية استولت على صواريخ متنوعة بعملية اقتحام مناطق صحراء الانبار الغربية .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز لعناصر التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء قضاء هيت غربي الانبار، تمكنت من […]

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