التحالف الدولي يكشف تفاصل القصف الصاروخي على مطار بغداد

2022/01/28 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التحالف الدولي، اليوم الجمعة،

تفاصيل القصف الصاروخي الذي استهدف

مطار بغداد.

وذكر التحالف، في تغريدة عبر "تويتر":

"سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد

المدني صباح اليوم، في تمام الساعة(4:30)

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