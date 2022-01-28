أعراض مميزة لكورونا لا تظهر عند الإصابة بأوميكرون

2022/01/28 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن الطبيب الروسي أليكسي فودوفوزوف، أن الإصابة بمتحور “أوميكرون” نادرا ما تسبب ظهور بعض الأعراض النمطية لمرض “كوفيد-19“.وييقول الطبيب: “لقد مضى بعض الوقت في متابعة مسار فيروس كورونا الناجم عن الإصابة بمتحور أوميكرون ومع ذلك يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات فمثلا لا تظهر بعض الأعراض النمطية لكورونا عند الإصابة بمتحور أوميكرون أو […]

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