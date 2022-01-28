علماء يعملون لابتكار لقاح شامل لكل أنواع فيروس كورونا

2022/01/28 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، يتحدث إلى بعض العلماء في "معهد ديوك للقاحات البشرية" الذين يعملون على إنشاء لقاح عالمي ضد جميع أنواع فيروس كورونا، أي لقاح يغطّي الفيروس المنتشر حاليًا، ولكن أيضًا المتغيرات المستقبلية التي لم نرها حتى الآن وربما أنواعًا أخرى من فيروسات كورونا أيضًا.

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