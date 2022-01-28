ميسان تجهز المدارس بـ 5000 رَحلة دراسية

2022/01/28 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع

اعلنت محافظة ميسان، الجمعة، عن تجهيز المدارس بـ 5000 رَحلة دراسية.

وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "المحافظة جهزت مديرية تربية ميسان بأكثر من (5000) رحلة مدرسية ذات مقعدين والتي تم شراؤها ضمن تخصيصات المحافظة".

واشار البيان الى أن "محافظ ميسان علي دواي لازم وجه قسم تجهيزات مديرية تربية ميسان بضرورة توزيع الرحلات حسب الأولوية والحاجة الفعلية للمدارس" .

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