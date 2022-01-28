مصدر امني يحدد مكان اطلاق الصواريخ على مطار بغداد الدولي

2022/01/28 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد مصدر امني، اليوم الجمعة، مكان اطلاق الصواريخ على مطار بغداد الدولي فجر اليوم.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "برقية شخصت مكان الانطلاق وعدد الصواريخ، مشيرا الى، ان جهة مجهولة قامت بإطلاق ٣ صواريخ من عجلة نوع بيكب من محافظة بغداد قضاء ابو غريب باتجاه مطار بغداد الدولي".

واضاف، ان " ٣ صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد القوة الماسكة فق ٦ لمش ٢٤ ف ١ جيش عراقي".

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