استهداف منزل ضابط بحرس الحدود واصابة 2 من عائلته شرقي بغداد

2022/01/28 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استهدف مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، على استهداف منزل ضابط برتبة عقيد جنوب شرقي بغداد.

وقال مصدر امني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولي الهوية اقدموا على استهداف منزل ضابط برتبة عقيد في قيادة حرس الحدود في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، بقنبلة يدوية".

وأضاف ان "الحادث أسفر عن إصابة 2 من أفراد عائلته".

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