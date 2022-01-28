مصادر العربية: الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد.. أطلقت من طريق

2022/01/28 | 12:33 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر "العربية" و"الحدث" تفاصيل الهجوم على مطار بغداد الدولي فجر اليوم.

وقالت المصادر إن "ستة صواريخ استهدفت مطار بغداد الدولي من أصل تسعة صواريخ أطلقت جميعها في الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم".

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وأضافت أن "الصواريخ التي أطلقت من طريق نيسمي غرب العاصمة بغداد، كانت محمولة بعجلة تحمل صناديق خضار وفواكه، ووضعت بداخلها منصة الإطلاق، وأطلقت من منطقة يحيط بها فوج مالك الأشتر (27) التابع لمنظمة بدر".

وأشارت المصادر إلى أن "العجلة تحتوي على منصة ذي تسع فوهات في الجزء الخلفي للعجلة ونوعها (فاو - 1 طن) والتي حورت ويصعب الكشف عنها بسبب صناعة المنصة بشكل منبسط".

وتابعت، أن "المنصة المخفية في العجلة، ترفع عند إطلاق الصواريخ فقط ولا يمكن الكشف عنها من خلال نقاط التفتيش".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الجمعة، باستهداف مطار بغداد الدولي بستة صواريخ.



وقال المصدر، إن "ستة صواريخ استهدفت اليوم، مطار بغداد الدولي".

ونقل الإعلام المحلي عن المصدر قوله إن "الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد سقطت قرب المدرج والجانب المدني من المبنى".

وأضافت أن أضرارا لحقت بطائرة ومنشأة جراء إطلاق صواريخ على مطار بغداد، مشيرة إلى أن الطائرة كانت خارج الخدمة.



وأضافت أن تفعيل نظام منع الصواريخ أسقط عددا منها في محيط المطار .

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصاد أمنية قولها إن أضراراً لحقت بعدد من الطائرات المدنية في مطار بغداد.

كما أفاد المصدر بتعرض قاعدة فيكتوريا الأميركية في مطار بغداد الدولي لهجوم بطائرة مسيرة.وتابع المصدر قوله إن قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي تعرضت في الساعة الرابعة من فجر اليوم لهجوم بطائرة مسيرة، إلا أن نظام الدفاع سيرام (C-RAM) تمكن من إسقاطها قبل أن تبلغ هدفها".

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