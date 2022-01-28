لجنة تحقيق عاجلة تصل” عبارة الصدرانية” بديالى لكشف قصف” الهاونات”

2022/01/28 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الجمعة، وصول لجنة تحقيق عاجلة الى محيط قرية زراعية تعرضت للقصف شمال شرق ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لجنة تحقيق امنية وصلت الى محيط قرية عبارة الصدرانية ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) بعد ساعات من استهدافها بـ4 قذائف هاون في ساعة […]

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