مجددًا..إيران “غير راضية” عن حجم التبادل التجاري مع العراق:رغبة بمضاعفته 3 مرات أو مايعادل موازنة العراق لعامين

2022/01/28 | 12:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

مجددًا يعبر الجانب الايراني عن “عدم رضاه” على حجم التبادل التجاري مع العراق، والذي بلغ 8 مليار دولار، في الوقت الذي عبر القنصل الايراني في البصرة عن رغبة ايران بمضاعفة هذا الرقم الى 3 أضعاف، كانت رغبات ايرانية سابقة تتحدث عن ارقام اكبر

القنصل الإيراني في محافظة البصرة علي عيادي كشف عن “عدم رضا” الجانب الإيراني عن حجم التبادل التجاري مع العراق والبالغ 8 مليار سنويا في ظل وجود 12 منفذ حدودي رسمي بين البلدين فيما أشار إلى رغبة إيران في مضاعفة هذا التبادل إلى 24 مليار سنويا.

وقال عيادي إن زيارته اليوم إلى محافظة ذي قار تأتي في إطار البحث في إمكانية تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإمكانية بين التجار العراقيين والإيرانيين، لافتا إلى أن جميع المنافذ الشمالية تعمل بكامل طاقتها فيما تعمل المنافذ الجنوبية بشكل محدود وفي إطار الجانب الزراعي.

وفي وقت سابق قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية الايرانية، انه يجب حل المشاكل الحدودية مع العراق لتوسيع التبادل التجاري بما يصل إلى ضعف حجم التبادل التجاري الحالي، بحسب وسائل اعلام ايرانية.

وقدم صفري تقريرا عن اخر زياراته إلى بغداد واقليم كردستان بهدف تحديد وإزالة العقبات التي تعرقل تطوير العلاقات الاقتصادية وشدد على إمكانية توسيع التجارة بين البلدين بما يصل إلى ضعف حجم التبادل الحالي بعد حل المشاكل الحدودية القائمة.

رغبة برفع التبادل التجاري لمايعادل موازنة العراق لعامين!

وفي ايلول من العام الماضي تحدث رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية العراقية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني مجتبى يوسفي عن توفر امكانية تصدير خدمات فنية وهندسية ايرانية الى العراق بقيمة 50 مليار دولار سنويا، فيما اشار الى امكانية رفع التبادل التجاري بين البلدين الى 190 مليار دولار، مايعني مضاعفة الرقم الحالي البالغ اكثر من 12 مليار دولار، بمعدل 95%، او مضاعفته 16 مرة.

قال يوسفي في تصريح لوكالة “ارنا” وتابعته “يس عراق”، انه بناء على توقعات ودراسات الخبراء فان الامكانية متوفرة لتصدير خدمات فنية وهندسية ايرانية الى العراق في مجال الطاقة فقط (بناء محطات الكهرباء) وتطوير حقول النفط تصل الى 50 مليار دولار سنويا.

واشار عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى ايران الاسبوع الماضي والتوافقات الحاصلة خلال الزيارة وقال: تمت خلال الزيارة مناقشة عدة قضايا اهمها تطوير العلاقات الاقتصادية حيث ان لنا امكانية التبادل التجاري والاستثماري مع العراق حتى مستوى 190 مليار دولار سنويا في حين يبلغ الرقم حاليا 12.5 مليار دولار وهو رقم ضئيل مقارنة مع الطاقات الكبيرة المتاحة.

وتمثل الـ190 مليار دولار، ماقيمته 300 تريليون دينار، وهي موازنة تكفي العراق لقرابة 3 أعوام.

وفي وقت سابق، اكد المتحدث باسم إدارة الجمارك في جمهورية إيران روح الله لطيفي ان “واردات إيران من العراق بلغت، 313،612 طنًا بقيمة 175.99 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني التقويمي الحالي (21 آذار – 22 آب)، حيث أظهرت زيادة في الوزن والقيمة بنسبة 970٪ و430٪ على التوالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي “.

واضاف ” بينما بلغت الصادرات الايرانية إلى العراق 12.02 مليون طن بقيمة 3.16 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 53٪ و31٪ في الحمولة والقيمة على التوالي “.

وعلى هذا الاساس فأن قيمة مايصدره العراق الى ايران يبلغ 5% فقط، فيما يمثل مايستورده العراق من ايران 95%، مايعني انه في حال رفع التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار، فيعني ان العراق سيصدر لايران فقط 1 مليار دولار، ويستورد من ايران بـ19 مليار دولار.

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