 دولة القانون: وجود الصدر في بغداد بادرة إيجابية من اجل الحوارات  

2022/01/28 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي، الجمعة، ان وصول زعيم التيار الصدري السيد مقدتى الصد لبغداد مؤشر على حلحلة المواقف، مبينا ان مباحثات الكتل السياسية تهدف لتشكيل حكومة قوية.وقال الكركوشي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” وجود السيد الصدر في بغداد بادرة إيجابية من اجل الحوارات وان التوصل الى اتفاقات […]

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